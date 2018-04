Medvedev apoia candidatura da Rússia para Copa de 2018

"A Rússia é um país do norte e está a menos 25 graus (Celsius)", disse Medvedev a Blatter, referindo-se às temperaturas inusualmente frias que afetaram Moscou nesta semana. "Mas as pessoas continuam jogando futebol, inclusive com esse tipo de clima".

A Rússia é candidata a organizar o Mundial de 2018, ou possivelmente o de 2022, junto a Austrália, Inglaterra, Japão e Estados Unidos.

A Fifa escolherá em dezembro os anfitriões de ambos os eventos.

(Reportagem de Gennady Fyodorov)