Meia Abedi deve deixar o Vasco para jogar em Israel

Depois de perder o atacante André Dias para os Emirados Árabes, o Vasco deve sofrer mais uma baixa: o meia Abedi recebeu proposta "irrecusável" do Hapoel Tel-Aviv, de Israel. O clube israelense ofereceu cerca de R$ 4 milhões para contratar o jogador por três anos. O Vasco, com quem Abedi tem contrato até o fim do ano, ficaria com 50% desta quantia. "Até amanhã [terça-feira] eu resolvo tudo isso. Depois do treino da tarde, já tenho a resposta", disse Abedi, empolgado com a provável transferência por uma razão especial: Israel se destaca no ramo da medicina que trata de leucemia, doença sofrida por seu filho Róbson, de seis anos. Apesar da saída de dois jogadores importantes do elenco, o superintendente de futebol do Vasco, Paulo Angioni, não prometeu reforços. "Temos que ter cuidado e cautela. O correto neste momento é contratar jogadores que cheguem com prestígio", disse o dirigente, convicto de que o clube não tem dinheiro para investir alto. Enquanto isso, o técnico Celso Roth deve continuar sem poder contar com o meia Morais, que se recupera de contusão. O próximo jogo do Vasco será no sábado, contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.