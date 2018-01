Meia Alex é a novidade na convocação O meia Alex, do Fenerbahçe (Turquia), é a novidade da convocação da seleção brasileira, realizada nesta quarta-feira, para os dois últimos jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006 contra Bolívia e Venezuela. Parreira chamou 26 jogadores, já que está preocupado com os efeitos da altitude de 3.600 metros de La Paz, onde o Brasil enfrentará os bolivianos no próximo dia 9. Três dias depois, a seleção terá pela frente a Venezuela, em Belém. O grupo se apresentará na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no dia 5. Veja abaixo a relação dos convocados: Goleiros: Dida (Milan), Júlio César (Inter de Milão) e Gomes (PSV Eindhoven) Laterais: Cafu (Milan), Cicinho (São Paulo), Roberto Carlos (Real Madrid), Gilberto (Hertha Berlim) e Gustavo Nery (Corinthians) Zagueiros: Lúcio (Bayern de Munique), Roque Júnior (Bayer Leverkusen), Luisão (Benfica) e Juan (Bayer Leverkusen) Meias: Emerson (Juventus), Gilberto Silva (Arsenal), Zé Roberto (Bayern de Munique), Ricardinho (Santos), Renato (Sevilla), Kaká (Milan), Juninho Pernambucano (Lyon), Ronaldinho Gaúcho (Barcelona), Alex (Fenerbahçe) e Júlio Baptista (Real Madrid) Atacantes: Adriano (Inter de Milão), Robinho (Real Madrid), Ronaldo (Real Madrid) e Ricardo Oliveira (Betis)