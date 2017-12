Meia argentino diz não ao São Paulo O meia argentino Marcelo Gallardo - principal jogador do River Plate - recusou a proposta para defender o São Paulo no Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado no período de 11 a 18 de dezembro no Japão. De acordo com a imprensa argentina, o tricolor paulista teria feito uma proposta milionária e Gallardo chegou a considerar seriamente a possibilidade de se transferir para o futebol. Mas resolveu dizer não. Disse que teria optado pelas férias - o River joga a última partida do ano no dia 11 de dezembro - e decidido apostar na promessa da diretoria, de montar um grande time no ano que vem. Gallardo, 29 anos, disse que pretende disputar a Libertadores do ano que vem, mas com a camisa do River. No meio deste ano, Gallardo já havia recusado uma proposta para jogar no PSV, da Holanda.