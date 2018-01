Meia argentino espera torcida japonesa dividida entre River Plate e Barcelona

"Em agosto, jogamos a Copa Suruga em Osaka e pudemos ver muitos torcedores japoneses cantando as músicas do River. Foi muito louco, então já se podia imaginar como seria no Mundial de Clubes", comentou o meia Leonel Vangioni.

Empolgado com a classificação do time ao Mundial, 19 anos após a derrota para a Juventus no jogo que definiu o campeão do mundo na decisão da então chamada Copa Intercontinental, Vangioni acredita que a participação da torcida será fundamental para o sucesso da equipe argentina.

"Após a Libertadores, você esbarrava nas pessoas e todos diziam: ''Vejo você no Japão''. O apoio que teremos será incrível e nos dará muita força, como nos jogos da Libertadores contra times do Brasil e do Paraguai", acrescentou. "A paixão e êxtase dos torcedores do River nos ajudou demais em todos os títulos conquistados nos últimos anos."

De acordo com a Fifa, cerca de 15 mil torcedores do River Plate devem chegar ao Japão até a estreia do time no Mundial. A primeira partida do time argentino será em Osaka contra Mazembe (Congo) ou Sanfrecce Hiroshima (Japão), que se enfrentam às 8h30 (horário de Brasília) deste domingo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No outro lado da chave da competição, América do México e Guangzhou Evergrande, time chinês comandado por Luiz Felipe Scolari, se enfrentam às 5 horas (de Brasília) também deste domingo em busca de uma vaga na semifinal contra o Barcelona.