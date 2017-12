Meia australiano é 1º reforço do Manchester City nesta janela de transferências

O atleta australiano de 23 anos de idade foi adquirido por cerca de US$ 300 mil e já poderá ser cedido por empréstimo a um clube inglês ou para clubes do City Football Group (CGF). No caso, o Melbourne City FC é especulado na mídia australiana como destino mais provável do atleta. O New York City FC, dos Estados Unidos, seria outra possível rota para o meio-campista.

Cáceres disputou 62 partidas pela primeira divisão do Campeonato Australiano, assim como já esteve presente em três edições da Liga dos Campeões da Ásia. Ele é, por sinal, o segundo jogador que atua na liga australiana a ser contratado pelo Manchester City nesta temporada europeia. O outro foi Luke Brattan, que assinou contrato com a equipe inglesa em outubro, vindo do Brisbane Roar.