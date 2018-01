Meia australiano lesiona joelho e pode ficar fora da Copa A seleção da Austrália pode ficar sem um de seus principais jogadores para a Copa do Mundo, na Alemanha. O meia Tim Cahill, do Everton (Inglaterra), sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho e terá de ficar, pelo menos, seis semanas fora dos gramados, o que compromete sua presença no Mundial. A contusão aconteceu no último final de semana na partida contra o Birmingham, pelo Campeonato Inglês. Após passar dois dias fazendo tratamento à base de gelo, Cahill realizou uma ressonância magnética na segunda-feira e fez uma consulta com um médico especialista na terça para ter uma definição completa da contusão. O australiano não jogará mais pelo Everton nesta temporada - o time inglês ocupa a modesta 12ª colocação, com 46 pontos. Na Copa do Mundo, a Austrália está no Grupo F ao lado de Brasil, Croácia e Japão. A estréia será no dia 12 contra os japoneses, em Kaiserslautern. O segundo jogo será contra a seleção brasileira, no dia 18, em Munique. A última partida acontecerá no dia 22 contra a Croácia, em Stuttgart.