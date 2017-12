Meia Ballack segue como dúvida na Alemanha para a estréia O meia e capitão alemão, Michael Ballack, demonstrou confiança, em entrevista coletiva nesta terça-feira, em poder jogar na sexta, na partida de estréia da Copa do Mundo, entre Alemanha e Costa Rica, em Munique. ?Eu sei da importância que tenho para o grupo e vou fazer de tudo para estar em campo?. O jogador, principal nome da equipe anfitriã do Mundial, sentiu uma lesão na panturrilha direita no fim de semana, mas já treinou com o restante do time na manhã desta terça (horário local). ?Ele esteve no ginásio com o grupo, onde fizemos exercícios sem bola. Ainda vamos decidir se ele treina esta tarde?, disse o auxiliar-técnico Joachim Low, que garante estar otimista com a recuperação do atleta. A preocupação é evidente entre os alemães. No treinamento da tarde desta segunda, a informação oficial foi a de que Ballack estava sendo poupado apenas por precaução e que sua contusão não tinha nada de grave. Low desmentiu a informação durante a coletiva desta terça. ?Uma lesão na panturrilha é sempre perigosa, complicada. Porém, seguimos confiantes?. Em seguida, o auxiliar hesitou: ?Mas se ele não tiver condições, tenho certeza da qualidade de nossos suplentes. Temos 20 jogadores e mais três goleiros, todos capacitados para defender a Alemanha?. O jogador teria se machucado após sofrer uma entrada dura durante o amistoso de preparação contra a Colômbia, na semana passada (3 a 0 para a Alemanha). ?Passei o domingo com minha família, normalmente, mas senti um endurecimento da região, fiz tratamento na segunda e hoje (terça) acho que não terei problemas?, disse o meia alemão.