Meia Cañete é operado com sucesso no São Paulo

SÃO PAULO - O meia argentino Marcelo Cañete, do São Paulo, passa bem após ser submetido a uma cirurgia em seu joelho direito, realizada com sucesso na noite da última terça-feira. O jogador permanecerá internado até sexta-feira ou sábado. Depois disso, ele ficará por dois dias fazendo tratamento em casa, com fisioterapeutas do clube.

Com isso, Cañete se apresentará no CT da Barra Funda, onde iniciará os trabalhos no Reffis (centro de recuperação física e fisioterápica do São Paulo), na próxima semana. "Ele ficará aqui no CT até ter liberdade para andar bem, mesmo que com muletas. Será um período de quatro a seis semanas", declarou o médico são-paulino José Sanchez.

Por conta da contusão, o argentino ficará afastado do futebol por um período de seis a oito meses. Contratado em julho como solução para o meio-campo da equipe, o jogador ainda não deu o retorno esperado com a sua contratação. Atrapalhado por uma rotina de lesões, atuou apenas por duas vezes com a camisa do São Paulo: diante do Fluminense, na estreia do segundo turno do Campeonato Brasileiro, e contra o Vasco, no último dia 30, quando sofreu a lesão.