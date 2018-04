Meia Cléber, do Bahia, volta para Salvador em coma induzido

O meia Cléber, do Bahia, que sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) no início da última semana, em Natal, foi transferido para Salvador, onde mora seus familiares. O jogador, de 31 anos, ainda está em coma induzido e foi colocado em uma UTI móvel de um vôo fretado pelo governo baiano. Os médicos não sabem avaliar as seqüelas que o ex-jogador da Portuguesa vai sofrer. Campina Grande O volante Rogério Costa, um dos principais jogadores do Nacional, não vai mais jogar neste ano. O atleta torceu o joelho durante a partida contra o Bragantino, no último domingo na derrota paraibana, por 1 a 0, e, após uma ultra-sonografia, os médicos optaram por uma operação. Uma ressonância magnética será realizada para saber mais detalhes da contusão. Catalão A CBF vistoriou o estádio do Crac-GO, o Genervino Fonseca, após o término das obras, mas não autorizou o retorno dos jogos do time para Catalão. Segundo o relatório, a capacidade mínima exigida 10 mil ainda não foi atingida. Como o JK, em Itumbiara, foi fechado, nesta quinta-feira, para obras, o Crac vai jogar em Uberlândia, no Parque do Sabiá, sábado, contra o Vila Nova. Goiânia Apesar da vitória, fora de casa, por 1 a 0, sobre o Nacional, na estréia no comando do Atlético-GO, o técnico Flávio Lopes não aprovou totalmente a atuação da equipe. "Temos de melhorar muito, principalmente no meio-campo, mas acredito que estamos no caminho certo", afirmou.