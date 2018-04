Meia da Lazio tem suspensão por manipulação de resultado reduzida

ROMA - A Corte Arbitral do Esporte da Itália anunciou nesta sexta-feira a redução da punição imposta ao meia Stefano Mauri, da Lazio, por envolvimento em um escândalo de manipulação de resultados. Dos nove meses de suspensão previstos inicialmente, a entidade reduziu para seis, o que faz com que a volta do jogador seja permitida a partir do mês que vem.

Mauri foi inicialmente punido com seis meses de suspensão por não ter denunciado um esquema para manipular a partida entre Lecce e Lazio, realizada em maio de 2011, pelo Campeonato Italiano. A Federação Italiana de Futebol, então, adicionou três meses à pena inicial em outubro, após ouvir uma apelação.

Com a redução da pena, a suspensão terminará no próximo dia 2 de fevereiro. Isso faz com que Mauri esteja livre para reforçar a Lazio já no clássico da capital diante da Roma, dia 9, pelo Italiano.

Mauri chegou a ser preso em 2012, quando a polícia desvendou o escândalo do qual havia sido cúmplice. Ele ficou uma semana na cadeia, mas foi solto e liberado a atuar profissionalmente. Mais de 50 pessoas foram presas por envolvimento em manipulação de resultados na Itália desde 2011, com investigações comandadas por promotores em Cremona, Bari e Nápoles.