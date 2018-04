Meia alemão, Draxler desfalcará Wolfsburg 'por várias semanas'

Não bastasse a dolorosa queda nas quartas de final da Liga dos Campeões depois de conseguir ótima vantagem diante do Real Madrid, o Wolfsburg recebeu outra péssima notícia nesta quinta-feira. Um de seus principais jogadores, o meia Julian Draxler sofreu grave lesão e se tornou desfalque para o técnico Dieter Hecking.

Draxler sofreu uma ruptura muscular na coxa esquerda na derrota de terça-feira para o Real Madrid por 3 a 0, que eliminou o Wolfsburg após ter vencido por 2 a 0 na ida, na Alemanha. O time alemão preferiu não fazer a previsão exata do tempo de afastamento, mas informou que o jogador será desfalque "por várias semanas".

"Eu estou desapontado e é uma verdadeira pena que eu não possa ajudar o time neste momento na tentativa de atingir os objetivos da temporada. Eu vou fazer agora tudo que estiver a meu alcance para voltar à ação o mais rápido possível", declarou o jogador ao site do Wolfsburg.

Draxler é o grande destaque do Wolfsburg na atualidade e nome constante nas convocações de Joachim Löw para a seleção. Sua contusão, no entanto, pode ameaçar a presença para a Eurocopa da França, que começará no dia 10 de junho. Löw deverá divulgar uma lista de pré-convocados no dia 15 de maio.