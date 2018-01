Meia da seleção da Colômbia revela sondagem de Osorio

O São Paulo chegou a sondar um jogador da seleção colombiana como reforço. Quem revelou a procura foi o próprio alvo da busca, o meia Edwin Cardona, atualmente no futebol mexicano, que conversou com o técnico Juan Carlos Osorio sobre a possibilidade de transferência.

Em entrevista canal de TV Win Sports, o jogador do Monterrey revelou ter sido procurado por Osorio para reforçar o São Paulo, mas se disse feliz pelas boas atuações no México, onde chegou neste ano. "Estou feliz com a torcida pelo reconhecimento que tive, porque é por mérito. Estou orgulhoso disso", comentou o meia.

Cardona tem 22 anos e integrou a delegação colombiana que disputou a Copa América deste ano, quando foi reserva de James Rodríguez no Chile. O meia trabalhou junto com Osorio no Atlético Nacional, de Medellín, onde foram campeões colombianos em 2014. Outro atleta do elenco campeão foi Wilder Guisao, que chegou ao São Paulo por empréstimo.

No momento a janela do futebol brasileiro está fechada para a chegada de atletas que atuam no exterior. O São Paulo admite não ter recursos para fazer contratações e tem sondado jogadores que atuam em divisões inferiores do futebol brasileiro, como o zagueiro Luiz Eduardo. O ex-defensor do São Caetano, da Série D, assinou contrato nesta semana.