Meia Danilo assina contrato até 2012 com o Corinthians

O meia Danilo, contratado do Kashima Antlers, do Japão, foi confirmado oficialmente, na tarde desta segunda-feira, como mais novo reforço do Corinthians para 2010. O clube informou que o jogador assinou contrato com vigência até 2 de janeiro de 2012.

Tricampeão japonês com o Kashima Antlers, com os títulos de 2007, 2008 e 2009, Danilo voltará a defender um time brasileiro depois de ter sido campeão da Libertadores de 2005 pelo São Paulo.

O jogador fez exames médicos pela manhã no Parque São Jorge e à tarde assinou contrato com o Corinthians. Mineiro de São Gotardo, o atleta de 30 anos foi recepcionado no seu novo clube pelo diretor de futebol corintiano Mario Gobbi.

Agora, de contrato assinado, Danilo curte as festas de final de ano até o dia 4 de janeiro, quando se apresenta junto com o resto do elenco do Corinthians para o início dos treinamentos visando a temporada de 2010.