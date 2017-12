Meia de 21 anos vira titular na Holanda da noite para o dia A seleção da Holanda poderá ter uma novidade na sua estréia na Copa do Mundo contra Sérvia e Montenegro, no próximo domingo, em Leipzig. Chamado às pressas pelo treinador Marco van Basten, por causa das contusões de cinco jogadores - entre eles os meias Cocu e Sneijder -, o meia Stijn Schaars, de apenas 21 anos de idade, jogou de titular no coletivo da manhã desta quarta-feira (horário local), em Freiburg (Alemanha). Campeão do Europeu Sub-21 no último final de semana, o jogador foi convocado como stand by por Van Basten. "A expectativa é muito grande. É um sonho estar aqui na seleção principal da Holanda", contou Schaars, que atua no AZ Alkmaar (terceiro colocado no último Campeonato Holandês). Apesar da alegria de atuar como titular no treino, ainda não é certa a participação do meia no Mundial. Tudo dependerá da evolução das lesões dos jogadores contundidos e da vontade de Marco van Basten em fazer a alteração na lista oficial de atletas na Fifa. As trocas só poderão ser feitas até o próximo sábado, 24 horas antes da estréia. Além dos lesionados, outro problema a ser solucionado pelo treinador é a falta de inspiração do setor ofensivo do time. No coletivo, apenas um empate por 1 a 1, com um gol do atacante Ruud van Nistelrooy no rebote de uma cobrança de pênalti. Outro dado que preocupa é a quantidade de gols nos últimos quatro jogos amistosos: apenas cinco gols, apesar da equipe ter conquistado três vitórias (Equador, Japão e México) e um empate (Austrália).