Meia Diego Jardel ganha vaga de titular no Botafogo

René conduziu um treino tático, no qual indicou os titulares. Entre eles, também estava Willian Arão, que se machucou no último domingo, na final do Campeonato Carioca, e era tratado com cautela. Porém, não sentiu problemas durante a atividade de deve jogar no sábado. A formação titular foi: Jefferson, Gilberto, Renan Fonseca, Giaretta, Carleto; Marcelo Mattos, Willian Arão, Fernandes, Diego Jardel; Pimpão e Bill.

A atividade foi realizada no estádio Baenão, do Remo, sob o olhar de dezenas de torcedores que, ao fim do treino, receberam autógrafos dos jogadores. O jogo com o Paysandu ocorre no Mangueirão, às 21 horas.