Meia dinamarquês do Sevilla é operado após grave lesão e para por 7 a 8 meses

Por causa da gravidade da lesão, o clube espanhol informou nesta sexta que o jogador ficará afastado dos gramados "entre sete e oito meses em função de sua evolução". O atleta de 32 anos foi operado pelo chefe do departamento médico do Sevilla, Daniel Cansino, em um procedimento que transcorreu sem problemas, assim como o jogador passa bem após a operação.

De acordo com o comunicado oficial divulgado nesta sexta, Krohn-Dehli fraturou a parte inferior da rótula do seu joelho esquerdo. Na última quinta, aos 26 minutos do segundo tempo do jogo diante do Shakhtar, o jogador, sozinho no meio de campo, caiu urrando de dor e deixou o gramado chorando muito.

Para se ter uma ideia de quão impressionante foi o lance, o estádio do confronto ficou em silêncio e jogadores de ambos os lados mostraram comoção com o momento do colega de profissão. Por causa da grave lesão, que demanda longa recuperação, a previsão é a de que ele só volte a treinar no início do próximo ano.

Naquele momento, o Sevilla perdia o jogo por 2 a 1, mas, apesar do grande trauma vivido por Krohn-Dehli que abalou a todos, teve força para buscar o empate na reta final do segundo tempo. Pelos dois gols que marcou fora de casa, o time espanhol poderá avançar com empates por 0 a 0 ou 1 a 1 no confronto de volta das semifinais, marcado para a próxima quinta-feira.

Quando Ronaldo se machucou em abril de 2000, em jogo válido pela Copa da Itália, a grave lesão o obrigou a ficar um ano longe dos gramados. Naquela época, essa já era a segunda lesão de joelho sofrida pelo ex-atacante, fato que chegou até a colocar em dúvida a continuidade de sua carreira. Ele, porém, depois conseguiria se recuperar e foi o grande nome do Brasil na conquista do pentacampeonato mundial em 2002.