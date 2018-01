Meia dinamarquês é novo reforço do Real Thomas Gravesen chega nesta sexta-feira a Madri como o mais novo reforço do Real, dos brasileiros Vanderlei Luxemburgo, Ronaldo e Roberto Carlos. O meia que defendeu o Everton por quatro anos vai firmar contrato com o clube espanhol por três temporadas. A imprensa espanhola estima que o acordo entre as partes tenha sido de 3,5 milhões de euros. O jogador deve receber 2,8 milhões de euros por temporada. Além de Gravesen, o espanhol Javier Portillo também vai compor o time merengue. O atacante estava emprestado a Fiorentina e retorna ao clube após a abertura do mercado de inverno. Ele chega para suprir a ausência de Fernando Morientes, negociado com o Liverpool. Treino - Depois de empatar sem gols com o Valladolid na quinta-feira pela Copa do Rey, os reservas do Real Madrid realizaram exercícios físicos nesta sexta-feira em Las Rozas sob o comando de Luxemburgo. Já Casillas, Beckham, Zidane e Roberto Carlos fizeram um treino mais intenso, dois dias antes da partida contra o Real Zaragoza, pelo Campeonato Espanhol. Ronaldo, ainda em recuperação, correu ao lado do preparador José Luis San Martín, enquanto Raúl foi poupado. A equipe volta aos treinos nesta sexta-feira.