Meia do ABC deve ter chegada ao Corinthians antecipada

O meia Fessin pode ser anunciado nos próximos dias como novo reforço do Corinthians. O jogador do ABC tinha um acordo para chegar apenas após o término da Série C, mas os agentes do atleta acertam detalhes para que o garoto de 19 anos antecipe a mudança de clube.

No último domingo, ele iniciou a partida contra o Botafogo-PB no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e fez um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre a equipe paraibana. Depois do jogo, alguns atletas da equipe potiguar chegaram a postar mensagens nas redes sociais se despedindo do companheiro.

O acordo deve ser mudado por causa dos agentes do atleta, que insistem para que o meia chegue logo ao Corinthians. A diretoria do ABC quer segurar o garoto, mas admite que liberá-lo será melhor do que manter o atleta insatisfeito no elenco.

Além de Fessin, outro jogador que está nos planos do Corinthians é o atacante Pedrinho, do Oeste. Neste caso, a negociação está um estágio embrionário. Os dois atletas possuem características que se encaixam no que o presidente Andrés Sanchez quer como reforços para essa temporada. Sem dinheiro para grandes investimentos, a ideia é reforçar o elenco com promessas de outros clubes.