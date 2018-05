Meia do Leverkusen sofre fratura na perna esquerda

De acordo com o departamento médico, inicialmente a contusão foi diagnosticada apenas como lesão muscular e edema no tornozelo. Mas novos exames confirmaram a fratura que deve impedir o retorno do jogador aos gramados antes do início da próxima temporada, ainda que os médicos não tenham divulgado um prazo para o seu retorno.

O meio-campista vai desfalcar a equipe no momento mais importante da temporada, em que o Bayer briga por uma vaga nas competições europeias. No momento, o time ocupa o sexto lugar da tabela do Campeonato Alemão, na disputa direta por um lugar na próxima edição da Liga Europa.