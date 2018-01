Meia do Botafogo não recebe há 1 ano O meia Márcio Gomes, do Botafogo, ainda sonha em receber os salários atrasados nos próximos dias. Ele disse não receber há mais de um ano e confia na nova diretoria para resolver esta situação. "Vou esperar o Bebeto assumir para conversar com ele", disse o jogador, referindo-se ao novo presidente do clube, que assume no dia dois de janeiro.