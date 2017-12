Meia do Botafogo será julgado amanhã O meia Ronaldo, do Botafogo, que foi pego no exame anti-dopping com a presença da substância Promporex, que modera o apetite, será julgado nesta terça-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele está preventivamente suspenso pela CBF até que seja reconhecida sua punição final. A diretoria do Botafogo permanece estudando o planejamento para a próxima temporada. Rubens Minelli deverá ser contratado ainda esta semana para assumir o cargo de Supervisor de Futebol.