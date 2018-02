Meia do Brasiliense pode ter 2 títulos O meia Fabrício, de 23 anos, pode ser duplamente campeão brasileiro neste ano. Embora esteja atuando pelo Brasiliense, que no sábado enfrenta o Bahia, em Salvador, e precisa só do empate para confirmar o título da Série B, o jogador mineiro tem contrato vinculado ao Atlético-PR, o líder da Série A. "De fato eu serei duplamente campeão, porque estou jogando pelo Brasiliense mas tenho meu contrato vinculado ao Atlético", disse Fabrício, que era reserva de Jadson no clube paranaense até a chegada do técnico Levir Culpi. "Ele chegou e foi logo avisando: tem muito meia aqui." Afinal, além dos dois, o elenco do Atlético tinha Moraes, William e Fernandinho para a posição. Mas Fabrício deverá se apresentar ao time paranaense no dia 2 de janeiro. "É quando acaba o nosso recesso", disse o jogador. Para o jogo de sábado, Fabrício jogará ao lado de Wellington Dias, com a missão de apoiar o ataque, que terá a volta do artilheiro Val Baiano (11 gols).