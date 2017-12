Meia do Grêmio de 18 anos pode chegar ao Santos por empréstimo

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, afirmou que pode liberar o jovem meia Lincoln, de 18 anos, para jogar no Santos por empréstimo. A atleta está sem espaço no time do técnico Renato Gaúcho e a análise do clube de Porto Alegre é a de que o meia precisa jogar mais para ganhar experiência.

"Tem que ser algo bom para todos. Se o Grêmio ceder o jogador, seria por um ano. É um ensaio, um ensaio de conversa", afirmou Bolzan, à Rádio Gaúcha.

As conversas entre os clubes começaram no final do ano passado durante o sorteio dos grupos da Copa Libertadores de 2017. Um novo encontro pode selar a transferência do atleta para a Vila Belmiro na próxima semana.

O Santos já tentou contratar o atacante Marinho, do Vitória, e sonhou com o retorno de Robinho, do Atlético-MG. Mas não obteve sucesso nas negociações. O clube já fechou com o zagueiro Cleber, ex-Corinthians que estava na Alemanha, e o volante Leandro Donizete, do Atlético-MG.