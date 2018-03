Meia do Inter-RS é suspenso pelo STJD O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu nesta segunda-feira, por quatro jogos, o meio-campo Flávio do Inter de Porto Alegre. O jogador havia sido expulso na partida contra o Bahia (2 x 0), no dia 12 de abril, após agredir, sem bola, um adversário. Como já cumpriu um jogo pela expulsão, Flávio ficará de fora das próximas três partidas contra Guarani, Atlético-PR e Santos, respectivamente. O técnico Muricy Ramalho deve escalar Claiton para a posição.