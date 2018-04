Meia do Inter se diz ansioso para estrear no Gauchão Depois de passar as duas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho fora do time, o meia-atacante Giuliano mostrou ansiedade para estrear na competição. O jogador, e o restante da equipe titular, só deve entrar em campo no jogo da próxima quarta-feira, diante do Juventude, no Beira-Rio.