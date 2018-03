Meia do Leeds é suspenso por agressão A Comissão de Controle e Disciplina da UEFA suspendeu o meia do Leeds, Lee Bowyer, por três partidas, por agredir o atacante do Valencia, Sánchez, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. Ainda no primeiro tempo, Bowyer derrubou Sánchez e pisou no jogador, quando ele estava estendido no chão. A agressão foi registrada pelas câmeras de TV e não constou do relatório do árbitro Pierluigi Collina, pois foi uma agressão sem bola, fora do lance de jogo. O Leeds e o próprio Bower podem recorrer da decisão até o dia 10. O jogador, que marcou 6 gols na Copa dos Campeões, já enfrenta um processo na Inglaterra por agredir um jovem de 20 anos em uma danceteria. O técnico do Leeds, David O´Leary, se disse surpreso com a suspensão. ?Assisti o vídeo e não consegui acreditar que eles suspenderam o Lee por jogo violento. O jogador me disse que saltou sobre o Sánchez?, afirmou.