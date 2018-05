Meia do River Plate apresenta evolução após acidente

Buonanotte está internado na área de terapia intensiva de um hospital de Buenos Aires depois de ter sido transferido do centro médico onde foi internado na cidade de Venado Tuerto. Ele bateu com o seu carro em uma árvore em um acidente que causou a morte de três amigos que o acompanhavam.

"A evolução tem sido francamente favorável", disse Horacio Cavallieri, médico do River Plate. "O edema pulmonar que comprometia o pulmão direito foi absorvido em uma terceira parte. Em 24, 48 horas é muito possível que acabe", explicou.

Diego Turnes, vice-presidente do River Plate, disse que Buonanotte não sabe que seus amigos morreram no acidente e que "há um corpo médico psicológico do hospital, com a concordância do River, trabalhando" com o promissor jogador de 21 anos.

Buonanotte, que sofreu fraturas na clavícula e no úmero do seu braço direito, deve ficar sete meses afastado do futebol. Os três amigos do jogador que morreram no acidente, Alexis Fulcheri, Gerardo Suñé e Emanuel Melo, foram sepultados no domingo.