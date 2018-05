Meia do River que se acidentou ficará 7 meses afastado

O meia Diego Buonanotte, internado no último sábado por causa de um grave acidente automobilístico, se encontra em condição estável e está evoluindo dentro do previsto, informaram neste domingo os médicos que cuidam do jogador do River Plate. Eles, porém, avisaram que o atleta deverá ficar cerca de sete meses afastado dos gramados.

Buonanotte, que está em um hospital de Buenos Aires depois de ter sido transferido do centro médico onde foi internado na cidade de Venado Tuerto, bateu com o seu carro em uma árvore em um acidente que causou a morte de três amigos que o acompanhavam.

O jogador de 21 anos, considerado uma grande revelação do River Plate, sofreu fraturas na clavícula e no úmero do seu braço direito, além de uma lesão pulmonar, que é o problema que mais preocupa os médicos.

O médico do River Plate, Horacio Cavallieri, contou que Buonanotte ainda não sabe o que ocorreu com os seus amigos, mas garantiu que o jogador está tranquilo e consciente, ainda que sedado por causa das medicações que está usando para se recuperar.

Os três amigos de Buonanotte que morreram no acidente, Alexis Fulcheri, Gerardo Suñé e Emanuel Melo, foram sepultados neste domingo.