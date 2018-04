Meia é dispensado pelo Londrina e retorna ao Corinthians

Rodrigo Figueiredo deve reaparecer nos treinamentos do Corinthians nos próximos dias. Em nota divulgada nesta terça-feira em seu site oficial, o Londrina anunciou que não pretende mais continuar com o jogador de 22 anos e que foi revelado pelo clube alvinegro.

A tendência é que o meia seja novamente emprestado, mas enquanto isso não ocorre, ele deverá ser reintegrado ao elenco comandado pelo técnico Fábio Carille.

No Londrina, Rodrigo Figueiredo participou de 11 jogos e não fez nenhum gol. O jogador tem contrato com o Corinthians até dezembro do ano que vem, mas não está nos planos do treinador corintiano.

No ano passado e até o início desta temporada, Rodrigo Figueiredo chegou a fazer parte do grupo principal, mas não era aproveita por Carille. Com a chegada de reforços, perdeu ainda mais espaço e seu retorno será ainda mais complicado, já que clube está acertando as contratações de mais jogadores para o meio de campo.

Veja a nota do Londrina:

Em comum acordo com o Sport Club Corinthians Paulista, o Londrina Esporte Clube confirma o fim do contrato de empréstimo do meio-campo Rodrigo Figueiredo com o Alviceleste.

O Londrina agradece ao atleta pelo trabalho e pelo comprometimento no período em que esteve conosco e deseja sucesso na sequência da sua carreira.