Meia Edno garante que não teme pressão no Corinthians

Treinando no Corinthians desde a última semana, o meia-atacante Edno foi apresentado oficialmente nesta terça-feira e garantiu que não teme a pressão de atuar em um clube grande. Negando a própria versão de que deixou a Portuguesa por conta da cobrança de torcedores da Lusa, Edno garantiu que está acostumado com as cobranças.

"Eu não saí da Portuguesa por cobrança. Sei que o Corinthians é um time de massa. Como jogador, eu assumo a responsabilidade, estou sujeito a críticas, cobranças e sei assimilar muito bem", afirmou Edno, que foi apresentado ao torcedor corintiano antes da derrota por 4 a 1 para o Goiás, no último domingo.

O reforço corintiano acredita que tem condições de fazer a sua estreia no clássico contra o São Paulo, domingo, no Estádio do Morumbi. "Trabalho para isso. Espero estar com o grupo para um jogo tão difícil como esse", afirmou Edno, que ainda acredita no título brasileiro. "Tem chances, sim, se a gente fizer a nossa parte", comentou.