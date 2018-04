Meia Figo fratura perna em jogo da Inter, pelo Italiano

O jogador da Inter de Milão Luis Figo fraturou a perna durante o empate da equipe por 1 a 1 com a Juventus, revelaram exames realizados nesta segunda-feira. "O meia português fraturou o perônio da perna direita", informou o clube, atual campeão italiano, em seu site oficial. "Figo passará por uma cirurgia amanhã para reparar a fratura." O ex-jogador do Real Madrid e da seleção portuguesa foi substituído no segundo tempo do jogo de domingo após ter sofrido uma falta do tcheco Pavel Nedved, que levou cartão amarelo pelo lance. A Inter não informou quanto tempo Figo ficará afastado dos campos.