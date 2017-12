Meia francês troca chuteiras pelo apito O francês Laurent Viaud, do Albacete, despede-se do futebol na partida contra o Valencia, domingo, no encerramento do Campeonato Espanhol. O meia, que em outubro completa 35 anos, decidiu trocar de lado no esporte, mas de forma inusitada. Em vez de dedicar-se à carreira de treinador, como normalmente acontece, prefere ser árbitro.