Meia Ganso não é relacionado para jogo com o São Bento

O meia Paulo Henrique Ganso, do São Paulo, não foi relacionado para o jogo desta quinta-feira, contra o São Bento. Além dele, do time titular também fica fora da partida por opção do técnico Muricy Ramalho o lateral-direito Bruno, fora o suspenso Rafael Toloi e os lesionados Souza e Luis Fabiano.

Sem o camisa 10, o time deve ter uma formação de mais velocidade e movimentação pelo campo. O argentino Centurión deve atuar pelo lado esquerdo do meio-campo, com Alexandre Pato recuado para a armação e Alan Kardec centralizado no ataque. Para a vaga de Bruno, Auro está escalado como titular.

Muricy organizou a equipe em uma atividade tática nesta quarta-feira sem a presença da imprensa. O São Paulo está sob a cobrança da torcida para se recuperar da segunda derrota no ano para o Corinthians - a mais recente foi no último domingo, no Morumbi.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Rogério Ceni e Renan Ribeiro

Laterais: Auro, Carlinhos e Reinaldo

Zagueiros: Edson Silva, Lucão e Paulo Miranda

Volantes: Denilson, Hudson e Thiago Mendes

Meias: Boschilia, Centurión e Michel Bastos

Atacantes: Alan Kardec, Alexandre Pato, Jonathan Cafu e Ewandro.