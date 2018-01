Meia Gian é o 30º reforço do Vasco O meia Gian, revelado em São Januário em 1991, é o 30º reforço do Vasco em 2005. Ele fez exames médicos pela manhã na sede do clube e, à tarde, assinou contrato por três meses. O jogador estava no Remo, de Belém, e foi contratado por indicação do técnico Dário Lourenço, que anteriormente havia tentado o levar para o Volta Redonda. "Estou muito feliz de voltar ao Vasco, onde fui criado. Comecei numa geração que revelou Valdir, Jardel, Pimentel, entre outros. Hoje, tenho a oportunidade de conhecer a nova garotada", declarou Gian, que deve estrear contra o Palmeiras, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Em relação à qualidade técnica da equipe cruzmaltina, Gian disse confiar na capacidade de todo elenco e acredita que o Vasco brigará para ficar entre os cinco primeiros colocados no Nacional. "Não tem nenhuma equipe tão bem assim. Se houver união e trabalho com humildade, o time pode fazer uma boa campanha".