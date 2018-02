Meia Hugo promete boa estréia com a camisa do São Paulo Hugo chegou ao São Paulo e já ganhou a vaga de titular. Terá a missão de substituir o meia Danilo, que foi para o futebol japonês. E fará sua estréia nesta quinta-feira, contra o Sertãozinho, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. "É um campeonato muito difícil, bastante competitivo e bem equilibrado. Espero que acertemos o entrosamento o mais rápido possível. Temos de estar bem pelo menos até o quinto jogo", afirmou Hugo, ciente das dificuldades para se adaptar ao novo time do São Paulo. Do time que foi campeão brasileiro em 2006, o São Paulo perdeu três titulares. Além de Danilo, saíram o volante Mineiro e o zagueiro Fabão. "Se cada um der um pouquinho a mais, acredito que poderemos ter um time equilibrado na defesa e muito forte no ataque", afirmou Hugo, que aprovou o desempenho nos treinos. Hugo teve uma boa participação no Grêmio durante a disputa do Campeonato Brasileiro de 2006. E garante estar pronto para o desafio no São Paulo. "Evolui bastante. Não vou ter problemas para ajudar o time", avisou. Assim como Hugo, outro reforço contratado pelo São Paulo para 2007 que já virou titular é o atacante Borges. Depois do bom desempenho nos treinos, ele foi escalado pelo técnico Muricy Ramalho para jogar ao lado de Aloísio na frente.