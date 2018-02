Meia Juninho Pernambucano pensa em deixar o Lyon O meia brasileiro Juninho Pernambucano revelou nesta terça-feira que pensa em deixar o Lyon, clube francês que defende desde junho de 2001. Ele tem contrato até 2008 e deseja renovar por mais dois anos, mas, como a diretoria ofereceu apenas mais um ano de compromisso, fala até em sair no final desta temporada mesmo. "Se não acertamos a extensão de contrato nos próximos meses, vou pensar em sair", admitiu Juninho Pernambucano, que está com 32 anos e foi o comandante do pentacampeonato francês que o Lyon conquistou nas últimas cinco temporadas. "O presidente [Jean-Michel] Aulas sabe do meu desejo." Depois da eliminação do Lyon nas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, na derrota para a Roma, Juninho Pernambucano ficou muito chateado. Apesar disso, o time segue disparado na liderança do Campeonato Francês, em busca do sexto título seguido. "Quero terminar minha carreira aqui, em 2010", afirmou o ex-vascaíno, lembrando até que abdicou da seleção brasileira para se dedicar exclusivamente ao Lyon e espera reconhecimento. "Deixei minha carreira internacional para manter o alto nível no clube por mais tempo."