Meia Luis Bolaños, ex-Santos e Internacional, é baleado no Equador

SÃO PAULO - O jogador equatoriano da LDU Luis Bolaños, ex-meia do Santos e Internacional e carrasco do Fluminense na Copa Libertadores de 2008, foi baleado na manhã desta sexta-feira, 25, em uma tentativa de assalto que ocorreu próximo ao centro de Quito, capital do Equador.

De acordo com o site da Liga Deportiva Universitária (LDU) o jogador teria realizado um saque em um banco e no momento em que se dirigia ao seu carro foi abordado e, como o assalto foi frustrado, os assaltantes, até o momento não se sabe quantos, teriam realizados dois disparos que acertaram o braço e o ombro do atleta, que encontra-se hospitalizado no hospital Metropolitano em estado estável, já que os disparos não comprometeram órgãos vitais.

Bolaños ganhou destaque no Brasil ao marcar um dos gols da LDU na final da Copa Libertadores 2008 em pleno Maracanã. Teve passagens pelo Santos e Internacional, mas não conseguiu repetir o sucesso que teve no clube equatoriano e acabou retornando ao futebol equatoriano.