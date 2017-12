Meia Marcinho acerta transferência para o Saint-Étienne

O Cruzeiro acertou nesta terça-feira a transferência do meia Marcinho para o Saint-Étienne, da França. O jogador passou apenas seis meses no clube mineiro, depois de uma transferência que envolveu a ida do volante Martinez e do lateral-esquerdo Leandro para o Palmeiras. Os valores da transação não foram anunciados, mas o Saint-Étienne deve pagar cerca de US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 12 milhões) para contar com o jogador de 26 anos, que foi revelado no Paulista de Jundiaí e defendeu também Corinthians e São Caetano. Do valor total, o Cruzeiro ficará com 50%, o Palmeiras, com 25%, e Paulista e São Caetano dividem os 25% restantes. "É uma oportunidade para o atleta e vamos torcer para que tudo dê certo", disse o técnico Dorival Júnior, que mal trabalhou com o jogador: ele está sem jogar desde abril, por causa de uma lesão muscular. O Saint-Étienne, que terminou a última temporada do Campeonato Francês apenas na 11.º colocação, já conta com o atacante brasileiro Ilan, campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense em 2001 e que também defendeu o São Paulo.