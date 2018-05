Meia palmeirense Valdivia reclama e diz ser perseguido pela arbitragem

SÃO PAULO - O principal jogador palmeirense, Valdivia, disse nesta terça-feira sofrer com a perseguição da arbitragem. Para o chileno, os oito cartões amarelos recebidos neste ano refletem a pouca paciência dos juízes com qualquer ato cometido dentro de campo.

"Tem jogadores que quando fazem falta, a mão do juiz vai rapidinho até o bolso para mostrar o cartão. Mas se é para receber a falta, quem derruba não é punido. Eu sou um deles", reclamou o jogador, que recebeu o amarelo no último domingo na estreia do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O chileno reclamou da posição da bola em uma cobrança de falta de Paulo Baier, do Criciúma, e foi advertido pelo árbitro André Luiz de Freitas Castro.

Valdivia se comparou a outro estrangeiro que atua no futebol brasileiro, o meia Andrés D'Alessandro. Segundo o chileno, o jogador do Inter levou várias faltas consecutivas no sábado, contra o Vitória, mas nenhum dos infratores recebeu cartão amarelo do árbitro.

Apesar das reclamações, o meia do Palmeiras fez questão de ressaltar que está se comportando melhor dentro de campo e, por isso, tem conseguido diminuir os problemas de relacionamento com a arbitragem. No ano passado, por exemplo, Valdivia foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter admitido em uma entrevista que forçou o terceiro cartão amarelo contra o Paraná, na Série B, para ser suspenso enquanto defendia a seleção do Chile em um amistoso na Europa.

Agora, em 2014, Valdivia pretende fazer da temporada um exemplo de bom comportamento na relação com a arbitragem e também, na forma física. O jogador admite estar se cuidando mais e seguir à risca as determinações da comissão técnica palmeirense para evitar novas lesões, o que tem dado certo.