Meia Paul Gascoigne é hospitalizado Paul Gascoigne, ex-meia da Seleção da Inglaterra e jogador-manager do Boston United, da terceira divisão inglesa, foi internado neste domingo em Londres, na Inglaterra, por causa de uma pneumonia. Segundo Alex Armitage, agente do jogador, Gascoigne teve uma crise em sua casa. ?Ele deve ficar em descanso nos próximos dois ou três dias?, afirmou. Com 37 anos, o meia, que não joga desde outubro, ainda não encerrou sua carreira.