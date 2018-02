Meia Pedrinho tem futuro incerto no Santos

A situação do meia Pedrinho deve ser definida nos próximos dias. O seu contrato com o Santos termina na segunda-feira e é pouco provável que seja renovado. Mesmo porque, ele tem boas ofertas para deixar a Vila Belmiro. Ao fisioterapeuta Nilton "Filé" Petrone, responsável por sua recuperação física no Santos em 2007, Pedrinho confidenciou que recebeu propostas de quatro clubes brasileiros e de um japonês. A melhor oferta é do Japão, mas o meia está propenso a ficar no Brasil. Filé não esconde de ninguém que gostaria que Pedrinho fosse com ele para o Palmeiras. O fisioterapeuta fez esse pedido ao técnico Vanderlei Luxemburgo, mas a diretoria palmeirense não se empolga com um possível retorno do jogador, que já defendeu o clube por muitos anos antes de ir para o Santos. Para ficar no Santos, Pedrinho ainda teria de conversar com o recém-contratado técnico Emerson Leão, com quem teve (poucos) altos e (muitos) baixos no Palmeiras entre a segunda metade de 2005 e a primeira de 2006. Outro jogador que já teve problemas com Leão no passado e, por isso, poderia deixar a Vila Belmiro é o goleiro Fábio Costa. Mas o caso ainda está sendo estudado pela diretoria do clube, assim como o do volante chileno Maldonado, mais um que tem histórico ruim com o novo treinador santista. Show de bola Nesta quarta-feira, o torcedor santista poderá matar a saudade de Diego e Robinho, que promoverão um jogo beneficente na Vila Belmiro, a partir das 16 horas. A entrada é um quilo de alimento não perecível - os produtos arrecadados serão destinados a instituições de caridade. Além de Diego e Robinho, devem participar do jogo beneficente o meia Carlos Alberto, do Werder Bremen (Alemanha), e ex-jogadores como Marcelinho Carioca e Djalminha. Artistas, principalmente pagodeiros, também foram chamados.