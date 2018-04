Meia projeta surpresa do Auckland City no Mundial de Clubes

Coadjuvante do futebol mundial, o Auckland City vai disputar neste ano o Mundial de Clubes da Fifa pela sexta vez, apesar de ter apenas 10 anos de existência. Mas a boa experiência na competição não se traduz em resultados na competição. A melhor colocação da equipe neozelandesa foi o quinto posto em 2009. Neste ano, contudo, o modesto time quer surpreender os rivais e, quem sabe, alcançar as semifinais.

Para tanto, o Auckland conta com uma aposta da casa, o meia Tim Payne. Com apenas 20 anos, ele voltou ao time recentemente após passar três anos jogando na Inglaterra, pelo Blackburn Rovers. O jogador lembra do resultado do Auckland no Mundial do ano passado para projetar um destino melhor para os neozelandeses no Marrocos, neste ano.

"Falei com o técnico Ramon Tribulietx sobre o jogo do ano passado com o Raja de Casablanca, e como chegamos perto de causar uma surpresa", lembrou o meia, referindo-se à derrota por 2 a 1 para o rival marroquino pela fase de playoffs do Mundial.

"Acredito que isso nos dá confiança de que podemos conquistar algo especial. Será importante manter a concentração. Perdemos com um gol no último minuto, o que nos roubou um resultado positivo", recordou Payne.

Desta vez, o Auckland terá mais um rival marroquino pela frente, na estreia. O adversário será o Moghreb, campeão nacional e representante do país anfitrião do Mundial. "Jogar em casa dá a qualquer equipe uma grande alegria. Para nós, ir ao Marrocos enfrentar o Moghreb vai ser difícil. Mas, novamente, é um jogo e tudo pode acontecer", projetou o meio-campista.

Apesar da confiança, Payne admite que o time neozelandês tem chances remotas de ir longe no torneio. E ele elege o Real Madrid como favorito ao título. "Teria de apostar no Real Madrid. Depende de apenas um jogo para chegar à final. Tudo pode acontecer."

A partida entre Auckland e Moghreb, no dia 10, vai abrir a competição. O vencedor avançará às quartas de final do Mundial.