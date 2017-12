Meia Rafinha, do Cruzeiro, é suspenso por um jogo pelo STJD

Na despedida do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) neste ano, o Cruzeiro sofreu uma derrota no tribunal. O meia Rafinha foi suspenso por um jogo, a ser cumprido em 2018, por desrespeitar a arbitragem na última rodada do Brasileirão. O clube mineiro pode recorrer da decisão.

+ São Paulo e Cruzeiro não se acertam, e Hudson se despede da torcida celeste

+ Cruzeiro e Chapecoense exaltam logística favorável na Libertadores

A suspensão foi decisão unânime da Quinta Comissão Disciplinar, que confirmou a infração ao artigo 258, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele havia sido denunciado por conta das palavras direcionadas à arbitragem após receber os cartões amarelo e vermelho na partida contra o Botafogo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O jogador foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo. Segundo o árbitro, ele teria proferido as expressões "tá de sacanagem, vai a p*** que p****, c******.". O árbitro informou ainda que, após receber o vermelho, o jogador aplaudiu ironicamente a decisão da arbitragem antes de afirmar: "tá de sacanagem mesmo, vai tomar no seu c*".

Se o Cruzeiro decidir recorrer da decisão, o julgamento do recurso só acontecerá a partir de 19 de janeiro, data em que o STJD vai retomar as atividades no próximo ano.