Meia Ramon é afastado do Botafogo O meia Ramon foi afastado nesta quinta-feira do elenco do Botafogo por ter se recusado a atuar na partida contra o Cruzeiro, na quarta-feira. Chamado aos 39 minutos do segundo tempo, o jogador disse para o técnico do Alvinegro, Celso Roth, que não estava ?com vontade? de entrar em campo. ?O atleta será multado e ficará treinando em separado do grupo?, sentenciou o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas. ?O que vai acontecer com ele no futuro, não sei. O clube entende que o atleta não pode recusar entrar em campo quando a equipe precisa dele.? Além da ausência de Ramon, que não quis dar declarações nesta quinta, o técnico do Botafogo terá que administrar mais dois desfalques para o clássico de sábado, contra o Fluminense, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por terem recebido o terceiro cartão amarelo, o zagueiro Rafael Marques e o meia Diguinho cumprirão suspensão automática.