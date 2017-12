Meia Roger pode reforçar o Santos O Santos pode receber o meia Roger em troca do volante Claudiomiro, que interessa ao Benfica e foi indicado ao clube português pelo zagueiro Argel, contratado recentemente junto ao Palmeiras. Apesar do negócio ainda não ter se concretizado, o técnico Geninho já comemora a possível chegada do reforço. ?É um jogador que dispensa comentários e será muito bem vindo ao elenco do Santos", elogiou o treinador. O próprio Claudiomiro confirmou que houve a proposta de troca por empréstimo dos dois jogadores, por um ano. Segundo ele, a primeira proposta apresentada pelo clube português foi considerada baixa pelos santistas e, com a inclusão de Roger, o negócio pode sair. "Estou nessa expectativa", completou o jogador. Um dos problemas para fechar o negócio é o alto salário de Roger no Benfica. O ex-jogador do Fluminense recebe cerca de US$ 100 mil, importância que os santistas estavam dispostos a gastar apenas com Rincón, caso o volante decida permanecer na Vila Belmiro. Assim como o futuro de Rincón, o de Deivid também permanece indefinido. Nesta segunda-feira, o jogador foi liberado para tratar de assuntos particulares no Rio de Janeiro. Seu contrato vence na próxima sexta-feira, último prazo para o Santos exercer seu direito de preferência na aquisição definitiva do passe do atacante, comprando a metade que pertence ao Nova Iguaçu. A proposta apresentada pela diretoria santista foi de US$ 500 mil, valor considerado baixo pelos cariocas. Nesta segunda-feira, o atacante Rodrigão esteve no CT Rei Pelé e participou de uma reunião com o gerente de futebol do Santos, Luís Henrique de Menezes. Ele está emprestado ao Sport de Recife, mas ainda não recebeu os salários dos últimos três meses, nem outros benefícios previstos no contrato, como apartamento e carro para usar no tempo que permanecer em Pernambuco. Ele pretende pedir a rescisão contratual e assim, ser reintegrado ao elenco santista.