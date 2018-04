Meia Roger será o substituto de Montillo no Cruzeiro

"O Roger é um atleta um pouco diferente do Montillo. É um atleta que dificilmente erra passe, é um cara que tem uma dinâmica de armação excelente. Perde em algumas coisas em relação ao Montillo, mas ganha em outras", comentou Vagner Mancini. Para o treinador, o Cruzeiro vai perder em criatividade. "O Montillo é o principal articulador do time, aquele que faz com que a nossa equipe tenha um pouco de surpresa no jogo. O fato de ele não jogar faz com que a gente seja mais previsível."

De acordo com Mancini, o Cruzeiro não vai ser "menos forte do que tem sido". A torcida agradece. Afinal, a equipe vem de uma goleada por 5 a 1 para o Flamengo e só venceu um jogo no returno.

O treinador também negou a hipótese de escalar Élber, jovem de 19 anos que entrou no segundo tempo dos sete jogos nos quais Mancini treinou o Cruzeiro. "O Élber é um menino que tem nos ajudado ao longo dos jogos, mas acho muito equivocado a gente iniciar o jogo com ele, por se tratar de um atleta que todos nós entendemos que, embora esteja jogando, ainda está um pouco verde para certas coisas", destacou.