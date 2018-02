Meia turco é acusado de racismo em jogo do Inglês O volante turco Emre Belozoglu, do Newcastle, pode ser punido pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por ofensas racistas contra o goleiro norte-americano Tim Howard e o zagueiro inglês Joleon Lescott, ambos negros e jogadores do Everton, durante partida entre as duas equipes no dia 30 de dezembro. As ofensas foram relatadas pelo árbitro Dermot Gallagher, que admitiu não ter ouvido nada, mas registrou na súmula as reclamações dos jogadores do Everton, que venceu a partida por 3 a 0. O Newcastle disse que não ia fazer declarações até que o jogador tivesse a chance de se defender, o que pode acontecer até o dia 29 deste mês. Se for punido, Emre, que tem 26 anos e é titular da seleção da Turquia, será o primeiro jogador a ser punido no futebol inglês por causa de ofensas racistas. A Alemanha registrou vários casos nesta temporada, mas a maioria deles vindos das torcidas, e todos eles foram punidos com multas e perdas de mando para os clubes.