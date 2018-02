Meia Valdivia é dúvida no Chile para amistoso contra Brasil O meio-campo Jorge Valdivia, do Palmeiras, é dúvida na seleção chilena para o amistoso do próximo sábado, contra o Brasil, na cidade sueca de Gotemburgo. O meia sente dores musculares desde a vitória do Palmeiras de 4 a 2 sobre o Sertãozinho, no último domingo, pelo Campeonato Paulista. O jogador não participou do treino desta quarta-feira do Chile. "Valdivia sofreu uma forte pancada e sente a parte inferior da coxa esquerda. Como há um hematoma e está doendo, optamos por reduzir a carga", explicou Eduardo Zamorano, do departamento médico da seleção. O jogador descansará até quinta, quando será submetido a uma nova avaliação. O eventual desfalque complica os planos do técnico Nelson Acosta, que queria reeditar o trio que fez boa temporada pelo Colo-Colo no ano passado: Valdívia, Matías Fernández e Humberto Suazo. Se o desfalque for confirmado, seu lugar poderá ser ocupado por Luis Jiménez, da Lazio. Após o treino desta quarta, Acosta, pelo menos, definiu a defesa, com Claudio Bravo no gol e uma linha de três zagueiros: Jorge Vargas, Ismael Fuentes e Alex Von Schgedler. Von Schgedler, que pertence ao Marítimo, de Portugal, cobre a ausência do zagueiro Pablo Contreras, que ainda não se recuperou de uma série de dores musculares que o tiraram dos últimos jogos do Celta de Vigo. Pelo treino desta quarta, Acosta colocará no meio Luis Pedro Figueroa, Maldonado, Arturo Sanhueza, Mark González, Matias Ferández e Valdivia ou Jiménez. Suazo será o único atacante. Brasil e Chile se enfrentam às 12 horas de Brasília do próximo sábado, no estádio Ullevi, em Gotemburgo.