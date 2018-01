Meia Vinícius deixa o Fluminense e chega ao Atlético-PR: 'Meu time de coração'

"Para mim, é uma honra. Sempre fui Atlético-PR", garantiu. "É o time do meu coração. Então, venho com este espírito e espero corresponder dentro de campo", acrescentou o jogador, que não escondeu a ansiedade de vestir a camisa do clube pela primeira vez na Arena da Baixada.

"A ficha vai cair quando entrar na Arena, ver aquela torcida. É um estádio que já fui torcedor, na arquibancada", afirmou. "A cobrança vai existir, da família e da torcida. Venho com esta responsabilidade para ajudar o Atlético-PR. Vim para cá porque quero ganhar títulos e fazer história."

Apesar da torcida pelo Atlético-PR, Vinícius passou justamente pelos dois maiores rivais do clube, o Paraná e o Coritiba, no início da carreira. Após ser liberado pelo Fluminense no fim da última temporada, recebeu proposta e ficou perto de se transferir para o Botafogo, mas a oportunidade de atuar por sua equipe de coração falou mais alto.

"É a minha cidade, estou perto da minha família, é o meu time do coração, o Atlético-PR tem uma grande estrutura. Tudo isso fez eu escolher o Atlético-PR. Estou muito feliz", apontou. "Venho para cá muito mais maduro e com uma responsabilidade enorme. Nunca vai faltar vontade e raça dentro de campo."